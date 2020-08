Football : Messi durcit le bras de fer

L’affrontement augmente en intensité entre le FC Barcelone et Lionel Messi, qui n’a pas été vu à la séance de dépistage du Covid dimanche.

Ce «no show», alors que le reste de l’effectif a répondu présent, y compris son ami Luis Suarez, précipite un peu plus le divorce entre la légende argentine et son club de toujours, qui restait silencieux à la mi-journée.

Le N.10 et capitaine blaugrana a annoncé aux dirigeants mardi qu’il souhaitait rompre son contrat avec un club où il a débarqué à l’âge de 13 ans pour en devenir le plus grand joueur de son histoire, remportant quatre Ligues des Champions et dix championnats d’Espagne.

«Pour le capitaine barcelonais, comme il l’a communiqué dans le courrier de mardi dernier, son engagement avec le FC Barcelone est terminé, et il n’a plus l’obligation de se présenter aux examens ni aux entraînements. Il ne fait plus partie de la famille blaugrana. Il a mis fin à une aventure qui aura duré 20 ans», résumait dès samedi soir Marca, le journal le plus vendu d’Espagne, sur son site.