Football : Messi, en fin de contrat au Barça, dispensé du dernier match

Le capitaine du FC Barcelone a manqué l’entraînement de vendredi «avec la permission de l’entraîneur» Ronald Koeman, et sera dispensé du dernier match de la saison à Eibar samedi.

Le No 10 argentin, en fin de contrat le 30 juin et toujours en négociations pour une prolongation, pourra ainsi «souffler avant la Copa América», du 13 juin au 10 juillet, précise le communiqué diffusé par le Barça. Cette absence survient alors que la planète football est suspendue à la décision de la légende argentine, qui n’a plus parlé publiquement depuis son entretien à la chaîne espagnole La Sexta, le 28 décembre dernier.