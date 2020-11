Football : Messi est difficile à gérer? Koeman dit non

Suite aux déclarations de l’ancien entraîneur du Barça, le Néerlandais a rassuré sur ses relations avec l’Argentin.

Lionel Messi et l’entraîneur du FCB, Ronald Koeman.

«Leo (Messi) est un joueur très, très fort, c’est le meilleur joueur du monde pour moi, et je peux voir tous les jours son ambition et son caractère de gagneur», a déclaré Koeman mardi en conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre le Dynamo Kiev mercredi (21 h.).

«Pour moi, c’est le capitaine, et je parle avec lui chaque semaine de choses qui concernent le terrain et le vestiaire», a précisé Koeman ce mardi à la mi-journée.

Setien en nuance

Au repos?

«Nous attendons un adversaire qui va nous compliquer la vie et on devra travailler pour gagner ce match à domicile. On a déjà vu que le Shakhtar (Donetsk) a battu le Real Madrid malgré quelques absents» il y a deux semaines, a averti Koeman.