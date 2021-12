Football : Messi est l’attaquant le plus inefficace d’Europe

Le joueur argentin du Paris Saint-Germain est loin d’affoler les statistiques. Il possède actuellement le pire taux de conversion parmi les joueurs des cinq grand championnats européens.

Un seul but en championnat

Auteur d’un seul but en Ligue 1, lors de sa sixième apparition (le 20 novembre face à Nantes), Messi a le pire taux de conversion des cinq grands championnats européens (Angleterre, Allemagne, Espagne, France, Italie) pour les joueurs totalisant au moins 25 tirs en direction du but adverse. L’Argentin, qui a tenté sa chance 35 fois en Ligue 1 cette saison, affiche un taux de réussite de seulement 2,9%, à égalité avec l'Autrichien de Mayence Karim Onisiwo (1 but en Bundesliga).