Football : Messi et l’Argentine butent sur le Brésil, mais se qualifient

La défaite du Chili à domicile contre l’Équateur fait les affaires de l’Albiceste, qui est désormais sûre de disputer la phase finale de la Coupe du monde, dans un an au Qatar.

Lionel Messi essaie d’échapper à Alex Sandro (à g.) et Gabriel Jesus (à dr.), mais l’Argentine ne parviendra pas à battre le Brésil.

A quatre journées de la fin, l’Albiceleste est sûre de terminer à l’une des quatre places qualificatives de la poule unique, puisqu’elle compte 12 points d’avance sur les deux équipes classées à la quatrième place qui offre le dernier accessit direct pour le Qatar, actuellement le Pérou et la Colombie.

Or, le Pérou et la Colombie s’affronteront lors de la prochaine journée, et seule une de ces deux équipes pourrait hypothétiquement dépasser l’Argentine.