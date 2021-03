Football : Messi et le Barça, l’espoir d’un nouveau départ

Secoués en coulisses et bousculés sur le terrain ces dernières semaines, les Blaugrana n’ont pu éviter une élimination contre le PSG en Ligue des Champions. Mais l’«honneur» est sauf.

Mais en Catalogne, on veut croire aussi que c’est le début d’un nouveau cycle. «On a donné une bonne image, on a fait un grand match», a résumé l’attaquant français Antoine Griezmann.

Le Barça revit

Oubliées les dernières désillusions européennes, du 4-0 subi à Liverpool au 8-2 encaissé face au Bayern, en passant par le 4-1 essuyé au Camp Nou face au PSG en huitièmes aller mi-février. Oubliées la perquisition et les arrestations qui ont secoué le club la semaine dernière, dans le cadre de l’affaire de calomnies en ligne dite du «Barçagate». Oubliées les envies de départ de Messi, en fin de contrat en juin et toujours indécis sur son avenir.

«Avec un Messi enthousiaste, un Koeman au purgatoire et un Laporta ressuscité, le Barça peut à nouveau lever la tête, regarder vers le ciel, et peut-être qu’un jour, il pourra à nouveau l’effleurer», écrit-elle.

«Avec honneur!»

La presse catalane est unanime jeudi au sujet de cette élimination: «Avec honneur!», ont titré Mundo Deportivo et Sport à l’unisson, tandis que L’Esportiu regrette d’avoir vu «Tout, sauf les buts». «L’orgueil ne suffit pas», a toutefois souligné le quotidien sportif madrilène As.

Une note d’espoir pour garder Messi?

«Sacré match. Enorme mérite, après le résultat du match aller. Fier des miens. La saison est encore longue et on va rivaliser jusqu’au bout. La tête haute, et on continue ! Allez Barça», a écrit l’emblématique défenseur central catalan Gerard Piqué sur Twitter, alors qu’il était blessé pour ce match.