Football

Messi et Ronaldo réunis au Barça?

Un journaliste espagnol affirme que Cristiano Ronaldo aurait été proposé au FC Barcelone par son club, la Juventus.

Messi et Ronaldo à la pointe de l’attaque du Barça? Une perspective qui a de quoi faire saliver les fans du club catalan et sans doute enrager ceux de l’ennemi juré du Real Madrid, là où Cristiano Ronaldo a écrit les plus belles pages de sa légende entre 2009 et 2018 (quatre fois vainqueur de la Champions League avec le Real), avant de passer à la Juventus il y a deux ans.