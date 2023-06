Football: Messi file à Miami et critique Paris: «Je n’étais pas heureux»

Lionel Messi lors de sa dernière apparition sous le maillot du PSG. AFP

C’est dans les quotidiens sportifs espagnols «Mundo Deportivo», «Sport» et «Marca» que Lionel Messi est revenu sur les raisons de son départ de Paris et le choix de sa nouvelle destination, l’Inter Miami, dans le championnat de la MLS, alors que l’Arabie saoudite était pourtant prête à le recouvrir d’or et à lui offrir un contrat encore jamais vu dans l’histoire du football (sur une base de 500 millions d’euros par an).

Il file à Miami et critique Paris

Le septuple Ballon d’or a reconnu que les deux années passées au PSG, bien que couronnées par deux titres de champion de France et par une récolte de 32 buts et 35 passes décisives en 75 sorties sous le maillot parisien, n’ont finalement engendré que tristesse et frustration sur le plan privé et familial. «Durant ces deux années, je n’étais pas heureux. Et cela affectait ma vie de famille, je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l’école. À Barcelone, j’allais les chercher, ici, je l’ai beaucoup moins fait, je partageais moins d’activités avec eux», a expliqué La Pulga dans «Mundo Deportivo», «Sport» et «Marca».

La famille d’abord

Accueilli en héros il y a deux ans, Messi est reparti de Paris par la petite porte et sous les sifflets du Parc des Princes. À 35 ans et après avoir tout gagné sur la scène internationale et en club, Lionel Messi a choisi de privilégier l’aspect familial, malgré les rumeurs qui l’envoyaient jusqu’au dernier moment au FC Barcelone. «C’est le moment d’aller en MLS vivre le football d’une manière différente. Je vais aussi pouvoir passer plus de temps avec ma famille. Ce n’est pas pour l’argent. Si ça avait été une question d’argent, j’aurais choisi l’Arabie saoudite», a-t-il ajouté.