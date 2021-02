Football : «Messi génère beaucoup plus de revenus que ce qu’il ne coûte»

Au lendemain de la divulgation du salaire de l’Argentin, Joan Laporta et Victor Font, candidats à la présidence du FC Barcelone, ont assuré que le capitaine catalan rapporte de l’argent au club.

Lionel Messi gagnerait 205’000 francs nets par jour. REUTERS

Les candidats à l’élection pour la présidence du FC Barcelone Joan Laporta et Victor Font ont assuré lundi que Lionel Messi «génère plus» d’argent qu’il n’en gagne, après les révélations dimanche sur son contrat astronomique avec le club catalan.

«Leo génère beaucoup plus de revenus que ce qu’il ne coûte. Nous avons fait faire une étude et il génère un tiers des revenus totaux du Barça», a affirmé l’ex-président et candidat Joan Laporta, dans des déclarations à la radio catalane Rac1 lundi.

Son concurrent Victor Font a également assuré que «Messi génère tout cela et bien plus encore pour le club. Laisser entendre que le Barça est ruiné à cause de Messi est une conclusion absolument erronée», a-t-il déclaré dans un entretien sur la radio Onda Cero.

Tous deux ont réagi ainsi après que le quotidien généraliste espagnol «El Mundo» a publié dimanche les détails du contrat passé par Lionel Messi avec le Barça en novembre 2017 et qui court jusqu’en juin 2021.

«Retenir Messi»

D’après «El Mundo», ce contrat «s’élève à 555’237’619 euros bruts, à percevoir en quatre saisons (...) jusqu’à son expiration, le 30 juin prochain». Et la superstar argentine a perçu 511,2 millions d’euros bruts depuis la signature de ce contrat, entre son salaire, les droits d’image et divers bonus.

Les deux candidats ont condamné ce qu’ils estiment être une «fuite» et ont insisté sur le fait qu’ils feront tout leur possible pour que Messi reste au Barça après l’été, alors que son contrat expire le 30 juin. «Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour retenir Messi. C’était le cas en 2017, et aujourd’hui aussi», a déclaré Font.

Économique, émotionnel et sportif

Laporta, qui a vécu l’explosion de la Pulga (puce, en espagnol) lors de son premier mandat à la tête du Barça (2003-2010), a assuré qu’il fera «tout (s)on possible pour que Messi reste au Barça. J’ai des indices qui m’indiquent qu’il se sent bien à Barcelone, qu’il souhaite rester», a glissé Laporta.

«Ce n’est pas seulement un ressort économique – car Messi génère aussi un tiers des revenus du Barça – mais aussi un ressort émotionnel et sportif, et tous les moments vécus avec lui», a conclu Laporta.