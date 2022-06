Football: Messi inscrit un quintuplé qui fait rire jaune le PSG

Mercredi passé, il avait été le grand artisan de l’impressionnante victoire (3-0) de l’Argentine contre l’Italie, à Wembley. Une «Finalissima» qui mettait aux prises les récents champions d’Amérique du Sud et d’Europe pour un trophée de prestige, au cours de laquelle Messi n’avait certes pas marqué mais avait brillé en adressant, entre autres délicatesses, deux passes décisives à Lautaro Martinez et Paolo Dybala.

Son deuxième quintuplé

A 46 buts de Ronaldo

Cette «manita» porte son total de buts en sélection à 86. Ce qui lui permet non seulement de distancer d’un coup la légende hongroise Ferenc Puskas, mais également le Malaisien Mokhtar Dahari pour devenir le troisième meilleur buteur de l’histoire avec son équipe nationale. Seuls l’Iranien Ali Daei (109) et le Portugais Cristiano Ronaldo (117), son grand rival qui a encore marqué un doublé en Ligue des nations face à la Suisse, devancent encore La Pulga.

Dans le décompte global, Lionel Messi, fort de ses 769 buts, passe devant le Brésilien Pelé (767). Il n’a désormais plus que trois unités de retard sur Romario (772). Mais l’Argentin est encore loin de l’incontestable leader en la matière qu’est Ronaldo, avec ses 815 buts.

Des fans parisiens sarcastiques

Cette forme resplendissante de Lionel Messi fait à la fois rire et pleurer à Paris. Méconnaissable lors de sa première saison avec le PSG, l’Argentin n’a en effet réussi que six buts en Ligue 1. Après cette prestation monstrueuse, certains supporters du Paris Saint-Germain ont apparemment un peu de mal à digérer cette subite métamorphose.

Voici un petit échantillon de ces diverses réactions sur les réseaux sociaux. «Messi se repose au PSG et exulte avec l’Argentine», «Maintenant que MESSI à lui seul a mis une Manita, on peut lancer la propagande Messi ballon d'or», «Et donc? On doit lui dire quoi? «Bravo Messi d’être une légende ailleurs, tu peux être nul à chier au PSG ce n’est pas grave t’es une légende ailleurs». Si demain le Barça recrute un super joueur mais qu’il devient nul au Barça tu vas réagir comment?»