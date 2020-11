Lionel Messi et le FC Barcelone sont actuellement à la peine.

Dans un entretien accordé au média néerlandais Ziggo Sports, Marco van Basten, ancien joueur de l’Ajax et du Milan AC, a notamment évoqué le début de saison poussif du FC Barcelone. Pour le triple Ballon d’or, Lionel Messi et son coéquipier Antoine Griezmann sont loin d’être à leur meilleur niveau.

«Messi joue mal, Griezmann et lui jouent comme des pâtissiers. Messi n’est pas content de sa situation à Barcelone. Et il y a le problème avec Griezmann. C’est une addition de tous ces facteurs. On ne voit pas le Messi qu’on connaît», a déclaré le Néerlandais.