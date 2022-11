Coupe du monde: pour Messi, le Brésil et la France sont favoris

Qatar 2022 : Messi: «Le Brésil, la France et l’Angleterre sont un peu au-dessus»

Pour la star argentine, Brésiliens, Français et Anglais sont les favoris pour remporter le Mondial de football 2022. Tout en rappelant que tout peut se passer.

Le Brésil, la France et l’Angleterre sont «un peu au-dessus du reste» des équipes engagées dans le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre), a estimé la star et capitaine de l’équipe d’Argentine, Lionel Messi.

«A chaque fois qu’on parle des candidats (au titre), on parle des mêmes équipes. Si je dois en placer quelques-unes au-dessus des autres, je pense que le Brésil, la France et l’Angleterre sont un peu au-dessus du reste», a-t-il déclaré dans une interview publiée lundi par la Confédération sud-américaine de football (Conmebol). «Mais un Mondial, c’est tellement difficile et tellement compliqué que tout peut se passer», a-t-il nuancé.