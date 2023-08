Football: Messi marque deux buts pour l’Inter Miami en Leagues Cup

Lionel Messi a inscrit six goals en quatre matches avec l’Inter Miami.

Messi, qui avait touché cinq fois la cible lors de ses trois premiers matches livrés dans l’uniforme rose de l’Inter, a ajouté deux buts à sa moisson au sein de l’équipe entraînée par Tata Martino, en plus de la transformation de son tir au but.

A la 6e minute, le champion du monde argentin a exploité une passe de Jordi Alba, un ex du FC Barcelone comme lui, pour surprendre le gardien néerlandais Maarten Paes. L’ouverture du score, dont le schéma et l’identié des acteurs a rappelé une séquence d’un Classico contre le Real Madrid en 2017, a été confirmée après l’intervention de la VAR.



Dans la séance de tirs au but organisée dès la fin du temps dit régulier (pas de prolongation donc), le No 10 a été le premier artificier de Miami et sa transformation a pavé la voie du succès pour ses coéquipiers.