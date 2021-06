Football : Messi marque, mais l’Argentine bute sur le Chili

L’Albiceleste n’a pas pu faire mieux que 1-1 face à la Roja, jeudi soir, en qualifications pour le Mondial 2022.

Les Chiliens ont égalisé grâce à Sanchez (36e). «Il me fallait un but contre l’Argentine, je n’avais jamais marqué contre eux et ça, ça me fait très plaisir», a commenté l’attaquant. La Roja, privée d’Arturo Vidal, hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19, confirme sa propension à contrarier le destin national de Messi, puisque c’est elle qui l’avait par deux fois privé d’un premier trophée en sélection A, dans les Copas América 2015 et 2016, à chaque fois aux tirs au but (4-1 et 4-2) après un match nul et vierge.