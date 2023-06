Football: Le but le plus rapide en sélection pour Messi

L’Argentine, championne du monde en titre, s’est imposée 2-0 face à l’Australie jeudi lors d’un match amical organisé à Pékin, grâce à des buts signés Lionel Messi et German Pezzella.

En profitant de l’ouverture du score très rapide de son capitaine Lionel Messi sur une magnifique frappe du gauche à l’entrée de la surface (2e), l’Albiceleste a maîtrisé la première période sans trembler. Inscrite après 1’19’’cette réussite est devenue la plus rapide en sélection pour le futur joueur de Miami. Son précédent record datait de 2014 et un but après 2’14’’ contre le Nigeria.