Football : Messi, Mbappé et Benzema finalistes du prix FIFA «The Best»

On saura le 27 février prochain qui de l’Argentin ou des deux Français succèdera à Robert Lewandowski.

Lionel Messi, Kylian Mbappé et Karim Benzema sont nommés. Afp/Imago

L’Argentin Lionel Messi et les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema sont les trois finalistes du Trophée FIFA «The best», a annoncé vendredi la Fédération internationale de football.

Chez les dames, l’Espagnole Alexia Putellas, tenante du titre, se disputera le prix avec l’Anglaise Beth Mead et l’Américaine Alexis Morgan.

Après s’être affrontés en finale de la Coupe du monde, Messi et Mbappé, coéquipiers au Paris Saint-Germain, se disputent la succession du Polonais Robert Lewandowski, couronné en 2020 et 2021, en compagnie de Benzema, vainqueur de sa cinquième Ligue des champions avec le Real Madrid.

Les lauréats seront dévoilés le 27 février à Zurich, siège de la FIFA, choisis par un jury composé des sélectionneurs et capitaines de toutes les équipes nationales, masculines et féminines, d’un journaliste par membre de la FIFA et d’internautes.

Nombreuses catégories

Pour le trophée de meilleur entraîneur, le vainqueur de la Coupe du monde, Lionel Scaloni (Argentine), se mesure à Pep Guardiola (Manchester City) et au vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti.

La Fédération internationale récompense aussi la meilleure entraîneure – Sonia Bompastor (Lyon), Pia Sundhage (Brésil) et Sarina Wiegman (Angleterre) –, le meilleur gardien – Emiliano Martinez (Argentine), Yassine Bounou (Maroc) et Thibaut Courtois (Belgique) – et à la meilleure gardienne – Ann-Katrin Berger (Allemagne), Mary Earps (Angleterre) et Christiane Endler (Chili).

Il y a aussi un trophée du supporter et le prix Puskas du but de l’année, pour lequel Dimitri Payet (Marseille-PAOK Salonique) et Richarlison (Brésil-Serbie) sont en finale avec le footballeur amputé polonais Marcin Oleksy (Warta Poznan-Stal Rzeszow).