La fidélité à un club avant l’argent

Messi n’a pas cédé aux sirènes de l’Inter

En 2008, le club milanais a fait le forcing pour s’attacher les services de l’Argentin. Le gros chèque proposé n’a rien changé. Il est resté à Barcelone.

Leo Messi à l’entraînement à Barcelone, en attendant la reprise de la Liga. En 2008, il avait dit non à l’Inter et depuis il est resté fidèle au Barça.

Marco Branca, directeur technique de l'Inter Milan, est revenu une dizaine d’années en arrière. Sur les ondes de TMW Radio, il a évoqué le cas Lionel Messi et l’approche opérée par les «nerazzurro» pour tenter de la débaucher en 2008: «Oui, nous avons tout essayé pour l’engager, mais Leo ne voulait pas quitter Barcelone, il était très reconnaissant vis-à-vis de ce club. L'aspect économique n'est pas toujours le premier facteur de décision.»

A cette époque, la Pulga n’avait que 21 ans et l’Inter préparait l'équipe qui allait réaliser le fameux triplé (Ligue des champions, Serie A et Coupe d'Italie) deux ans plus tard, en 2010, avec José Mourinho comme entraîneur.