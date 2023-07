Football: Messi ne sait pas quand il arrêtera avec la sélection argentine

«Même moi je ne sais pas quand (j’arrêterai), ça arrivera quand ça devra arriver. Après avoir tout remporté, il me reste à profiter et attendre que le temps me dise quand ce sera le moment», dit le septuple Ballon d’or de 36 ans, dans une interview enregistrée en juin lors de la tournée de la sélection argentine en Chine.