Football : Messi ne s’est pas présenté à l’entraînement du Barça

L’Argentin, qui veut partir, avait déjà manqué les tests pour le Covid-19, dimanche.

Le bras de fer se poursuit donc entre le FC Barcelone et Lionel Messi, son capitaine et No 10, qui a annoncé mardi dernier qu’il souhaitait rompre son contrat avec le club espagnol.