Football - Messi – Neymar, guerre des étoiles au Maracanã

Football : Guerre des étoiles au Maracanã

Argentine – Brésil, en finale de la Copa America, s’annonce comme un choc des titans entre Lionel Messi et Neymar, anciens coéquipiers au Barça et restés très amis.

Cette confrontation galactique entre les deux grands favoris du tournoi est l’occasion pour Neymar et Messi de décrocher enfin un premier titre majeur en sélection, atout décisif pour remporter le Ballon d’Or dont la course reste très ouverte cette année. Et tant pis si «Ney» et «Leo» nourrissent une amitié sincère depuis les quatre saisons passées par le Brésilien au Barça (2013-2017): aucun des deux ne fera de sentiment samedi, conscient de l’opportunité d’écrire enfin l’histoire en sélection.