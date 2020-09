Toujours très attendues par les fans du jeu vidéo mais aussi - malgré ce que certains d’entre eux prétendent chaque année – par les joueurs, les notes (des 100 premiers joueurs) de FIFA 21 ont été dévoilées par EA Sports. Comme chaque fois ces dernières saisons, la tête du classement se joue entre le trio Messi, Ronaldo, Neymar. Pour l’édition 2021 de la célèbre simulation de football attendue pour le 6 octobre 2020, c’est Messi (93) qui domine Ronaldo (92) et Lewandowski (91). Comme chaque année, il y a le lot de joueurs et de fans frustrés.

Sommer est le seul Suisse

Dans le top 10, on retrouve un seul gardien. C’est le portier slovène de l’Atlético Madrid Jan Oblak (6e avec une note générale de 91). Le gardien de Liverpool Alisson (12e avec une note de 90) et les Allemands Ter Stegen (11e, 90) et Neuer (14e, 89) sont en embuscade. Dans ce même top 10, un seul défenseur a sa place selon EA Sports: Virgil van Dijk (7e, 90) de Liverpool.