Football: Messi pourrait manquer le choc face au Bayern Munich

Football : Lionel Messi incertain face au Bayern Munich

Galtier rassure

«Messi incertain contre le Bayern Munich ? Il ne sera pas là contre Monaco, mais reviendra à l’entraînement ce lundi. On peut donc retirer le terme «incertain»», a-t-il répondu vendredi en conférence de presse. Cette nouvelle blessure tombe dans une période difficile pour le PSG, qui a perdu trois matches depuis la reprise post-Coupe du monde, deux en Ligue 1 à Lens (3-1) et Rennes (1-0), et en 1/8 de finale de Coupe de France au Vélodrome.