Lionel Messi marche et marque désormais pour une marque de bière.

Lionel Messi voulait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison 2019-2020, mais aucune transaction n’a été rendue possible. Il est donc toujours en Catalogne. L’Argentin est revenu sur cet épisode douloureux d’une manière pour le moins original. Il l’a raconté dans une publicité de 44 secondes pour Budweiser, qui vient de sortir une bière « Messi King of foot » .

Le spot est truffé de références liées aux événements récents et à la carrière de l’homme aux Ballon d ’o r:

« Ils disent que son c œ ur n ’ y est pas. »

Plus de 5 millions de vues en deux jours

L’Argentin a publié la vidéo sur son compte Instagram aux 167 millions d’abonnés. Elle a été vue plus de 5 millions de fois en deux jours. Messi l’a accompagnée du sous-titre: « Merci Budweiser pour votre confiance. Nous ne renonçons jamais à la grandeur .»

Selon « Business Insider » , le joueur du Barça a déclaré au moment de l ’ annonce de ce nouveau partenariat: « Je suis enthousiaste à l ’ idée de m ’ associer à Budweiser pour partager mon parcours qui a été fondé sur la détermination d ’ être le meilleur joueur possible. Jour après jour, année après année, il m ’ a fallu des sacrifices et un travail acharné pour réaliser mes rêves. J ’ espère que les fans du monde entier trouveront dans mon histoire l ’ inspiration nécessaire pour s ’ engager dans leur métier et ne jamais renoncer à la grandeur, quelle que soit la difficulté du voyage .»