Football: Messi présente ses excuses au PSG

Lionel Messi a présenté vendredi ses excuses dans une vidéo publiée sur Instagram à ses coéquipiers et au Paris Saint-Germain pour son voyage non autorisé en Arabie saoudite, qui lui vaut deux semaines de suspension interne.

«Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends la décision du club. Je demande pardon à mes partenaires et au club», a expliqué en espagnol le joueur dans une courte vidéo diffusée.

Galtier botte en touche

Et Neymar?

Mercredi, au lendemain de cette nouvelle crise, ce sont les supporters qui ont manifesté leur mécontentement concernant les résultats et la situation du club, devant le siège du PSG et le domicile de Neymar.

«Est-ce que l’on reverra Neymar la saison prochaine? Je suis déjà très «focus» sur nos cinq derniers matches et on verra ce qui se passe la saison prochaine», a botté en touche Galtier.

Pas une période agréable

«Vous dire qu’on vit une période agréable? Non, je vous l’accorde. Mais il y a un objectif à atteindre et mes joueurs travaillent», a souligné Galtier, et «ne croyez pas que mes joueurs s’en foutent lorsqu’il y a une défaite, j’ai vu la réaction du groupe, on est tous concentrés et concernés».