Football: Messi, si proche et si loin du Barça

Et pour le Barça, Messi est toujours un peu blaugrana. La preuve avec sa grande présence dans les différents posts publiés sur Instagram ou Twitter. Forcément, le joueur a marqué l’histoire du club et est lié à de nombreux souvenirs mémorables. Mais même son sacre avec l’Argentine en Coupe du monde a valu une communication du club. Car Messi et le Barça, c’est une histoire qui s’écrit au passé mais encore un peu au présent et au futur.