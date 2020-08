Football «Messi va rester à Barcelone»

Info ou intox? C’est en tout cas la phrase qu’a lâchée Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, mardi soir. Il serait même le pilier du projet Ronald Koeman

«Messi reste le meilleur joueur du monde. C’est le No 1 et il est avec nous»

«Messi reste le meilleur joueur du monde, a dit M. Bartomeu. C’est le numéro 1 et il est avec nous. Et chaque projet que nous faisons, nous le faisons en sachant que nous avons le meilleur joueur du monde. Afin de le rendre encore meilleur. Et dans le nouveau projet, Koeman compte absolument sur Messi».