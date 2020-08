Football : Messi va-t-il sécher la reprise des entraînements?

Les joueurs de Barcelone doivent se réunir dimanche pour passer des tests PCR. L’Argentin, qui a annoncé son intention de quitter le club, sera-t-il présent?

L'effectif du FC Barcelone se retrouve dimanche, déjà presque orphelin de son «astre» Lionel Messi, qui a annoncé son intention de quitter le club ... sans préciser s'il bouderait ou non ces retrouvailles.Quelques jours après sa retentissante annonce au terme d'une saison noire pour les Catalans, une inconnue demeure: le numéro 10 sera-t-il là lors des tests PCR auxquels devront se soumettre les joueurs du Barça avant de reprendre l'entraînement lundi?

L'attaquant argentin de 33 ans, sous contrat avec le Barça jusqu'au 30 juin 2021, a fait connaître mardi son désir de partir par le biais de ses avocats qui ont adressé au club un recommandé. La clause du contrat permettant son départ aurait dû être actionnée avant le 10 juin mais le joueur estime qu'en raison du caractère atypique de la saison, interrompue entre mars et juin en raison du coronavirus, une résiliation est possible dès maintenant.

Clause libératoire prohibitive

Reste donc à trancher sur la légalité de ce divorce et ses modalités, mais aussi jusqu'à quand le sextuple ballon d'or devra honorer ses engagements et s'il se présentera dimanche au camp d'entraînement de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Barcelone entend bien utiliser tous les outils juridiques pour l'empêcher de filer avant juin 2021. Pour l'heure, l'Argentin n'a pas indiqué «qu'il n'allait pas se présenter aux entraînements», a expliqué le nouveau directeur sportif du Barça Ramon Planes, ajoutant qu’«en interne, on travaille pour convaincre Messi».

«Tous les chemins mènent à Manchester»

Mais la «Pulga» pourrait choisir de respecter ses obligations contractuelles pour éviter tout conflit juridique et participera à l'entraînement, affirme le site argentin TyC Sports. Si Messi applique la logique de son message et estime que la clause permettant son départ est toujours en vigueur, alors il ne devrait pas se présenter à l'entraînement, contredit Marca, le journal le plus vendu d'Espagne.