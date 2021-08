Football - Messi vaut bien une petite folie: le pari fou d’un youtubeur français

L’arrivée de Lionel Messi au PSG a provoqué un vent de folie chez des supporters parisiens, qui se sont jetés sur les maillots floqués du No 30 que portera la star argentine. AFP

Depuis une quinzaine de jours, chacun a pu voir les différ e nts e ffets qu’a eu l’improbable arrivée de Lionel Messi au PSG. Le départ du FC Barcelone de l’icône du club catalan pour Paris a plongé l es socios d u club barcelonais d ans une profonde détresse et déclenché une compréhensible euphorie chez leurs homologues parisiens. Ce que l’on sait moins, c’est les drôles d’effets secondaires que cela a provoqué.

Parmi les différentes histoires extravagantes qui ont été engendrées par ce transfert inattendu, le promesse du y outube u r français Boumé Sama figure en bonne place. Il y a un peu plus de deux semaines, alors que l’accord entre Barcelone et l’emblématique attaquant argentin pour prolonger son contrat tombe à l’eau, les premières rumeurs d’une possible arrivée à Paris commencent à naître.

Fan notoire du PSG, Boumé Sama n’y croit pas. Sûr de lui, il balance alors un tweet promettant que si Messi rejoint son club de cœur, il accomplira les plus de 500 kilomètres qui séparent Marseille de la capitale à pied avec un ballon!

Les supporters du PSG ont réservé un accueil triomphal à Messi

Très vite, il comprend que le transfert va se faire et prend aussitôt la direction du sud de la France. « On a commencé par regarder les étapes sur Google Maps pour les différents jours, raconte-il au magazine So Foot. On a discuté avec deux coaches qui nous ont conseillés, des personnes qui ont l’habitude de faire de longues distances. »

Un éclair de lucidité

Dans son moment de folie, le célèbre y outube u r se réjouit d'avoir , sans trop réfléchir , opt é pour Marseille. « Le plus logique aurait été de choisir Barcelone, je me remercie moi-même de ne pas avoir choisi Barcelone. »

Accompagné d e son complice, Axel, et encouragé via les réseaux sociaux, Boumé part pour sa longue aventure. « On a vite eu une routine de base: se lever très tôt le matin et marcher jusqu’au coucher du soleil. Ensuite, on utilisait les bonus gagnés avec les défis des abonnés qu’on réalisait dans la journée pour démarrer d’un peu plus loin le lendemain. »

Un régime auquel les deux compères ne sont pas habitués et qui , plusieurs fois, leur fait hésiter à jeter l’éponge. Alors qu’il s s on t sur le point d’abandonner après deux jours, l’un des fans de la chaîne YouTube leur propose de les suivre en voiture et de transporter le matériel qu’ils portent sur leur dos.

