On n’avait pas entendu Lionel Messi depuis la reprise du championnat espagnol et son annonce de rester au FC Barcelone, malgré le fait qu’il avait, disait-il, exprimé le désir de partir tout au long de la saison.

Revenant sur son annonce de départ, il ya plus d’un mois, le No 10 a tenu à expliquer: «J’assume mes erreurs, qui n’ont existé que pour rendre meilleur et plus fort le FC Barcelone.» Messi avait demandé à son club de toujours de résilier son contrat courant jusqu’en juin 2021, en vertu d’une clause de départ qui, selon le club, n’était plus valable cet été.