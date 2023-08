Dégradés et autres: Voici comment bien se faire comprendre chez le barbier

Sur TikTok, il n’est pas rare de voir des vidéos de belles coupes de cheveux devenir virales. Pour obtenir le même résultat, il est cependant nécessaire de maîtriser le jargon de la coiffure masculine. Dégradé, coupes Edgar et Push Back ne sont qu’un échantillon de termes qui reviennent fréquemment.

Pour exprimer précisément ce que vous attendez de la part de votre coiffeur, nous avons fait appel à un expert: Cheyne Lewin Hofer. Le barbier soleurois manie lui-même la paire de ciseaux et le rasoir. Sur son compte TikTok @wizdomblendz, il compte plus de 204’000 followers et il n’est pas rare que ses vidéos atteignent les deux millions de vues. Il nous explique le b.a.-ba.