Sexualité masculine: Messieurs, voici comment éviter l’éjaculation précoce

La position du chien tête en bas pourrait avoir d’autres vertus que celles de se détendre et de se recentrer. Selon une méta-analyse réalisée par des chercheurs de l’université Anglia Ruskin, au Royaume-Uni, et dont les résultats ont été publiés dans la revue «Trends in Urology & Men’s Health» le 22 février, le yoga pourrait aider les hommes souffrant d’éjaculation précoce.