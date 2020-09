Suisse : Mesures antiterroristes de la Confédération sous toit

Mercredi, Berne a décidé de renforcer son arsenal de mesures contre la menace terroriste et le crime organisé.

Les Chambres fédérales ont mis sous toit un projet portant sur des mesures policières préventives et une amélioration de la coopération internationale. Les dernières divergences, balayées tacitement mercredi par le Conseil des États, concernaient la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme renforçant la coopération internationale.

Lâcher du lest

Le texte de la Chambre du peuple est relativement précis et devrait permettre d’éviter que des activités criminelles ne se cachent sous le couvert d’activités humanitaires, a souligné Daniel Jositsch (PS/ZH) au nom de la commission.

Le Conseil des États a aussi lâché du lest concernant l’entraide internationale. La transmission anticipée de preuve d’informations et de preuves à des enquêteurs étrangers, notamment pour prévenir un danger grave et imminent, ne sera pas limitée.