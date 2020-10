Le port du masque est obligatoire depuis le 19 octobre 2020 dans tous les transports et tous les bâtiments publics sur l’ensemble du territoire suisse. Cela est aussi valable pour les bâtiments, les commerces, les quais et les passages sous-voies des gares.

Les CFF sont à la traîne par rapport aux compagnies ferroviaires des pays voisins en matière de protection contre le coronavirus, selon la «SonntagsZeitung». Les trains italiens, par exemple, sont équipés avec du désinfectant et des masques. Dans certains convois, le client dispose également d’une protection à placer sur l’appuie-tête. Dans les voitures, des flèches indiquent le sens que le voyageur doit emprunter lors de ses déplacements et le nombre de places assises a été réduit drastiquement, de 50% sur les grandes lignes et de 20% dans le trafic régional.