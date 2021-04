«Sans sécurité, on ne peut pas garantir la liberté. Avec cette loi, on a trouvé un point d’équilibre». La conseillère fédérale Karin Keller-Suter a lancé ce mardi matin la campagne de votation sur la loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, que l’on abrégera MPT pour faire court.

Assignations à résidence décidées par la police

Le peuple votera puisque le référendum a abouti, avec un nombre de signatures très important, récoltées notamment à grands renforts des sections jeunes des partis de gauche comme de droite. La loi prévoit des mesures préventives, et non pénales, contre des menaces terroristes.

«Pour être considéré comme un terroriste, il suffirait de vouloir changer les règles du jeu politique grâce à la peur. Cela peut signifier n’importe quoi et n’importe qui», a ajouté Ronia Jansen, présidente de la Jeunesse socialiste. Quant à la mention de l’équilibre trouvé en liberté et sécurité de la conseillère fédérale, il n’a pas convaincu Nicolas Jutzet, vice-président des Jeunes libéraux-radicaux: «Nous devons refuser d’être des individus réclamant des droits pour nous et des supplices pour les autres, prêt à ce que la liberté de tous s’efface pour peu qu’on paraisse garantir la sienne.»

Juste avant la conférence de presse de Karin Keller-Suter, les opposants ont eux aussi pris la parole pour dénoncer une loi aux formulations trop vagues et qui permettraient de s’écarter de la cible initiale. Jeunes socialistes, jeunes verts, jeunes vert’libéraux, jeunes PLR: tous se sont assis à la même table. «En droit, une simple tournure de phrase ou l’utilisation d’un mot suffit pour changer complètement sa mise en application. C’est exactement ce qui se passe dans le cas présent», a noté Virginie Cavalli, co-présidente des Jeunes vert’libéraux. «Avec cette loi, Guillaume Tell, Calvin et Zwingli auraient été enfermés préventivement en tant qu’ennemis de l’État et la Suisse moderne ne serait pas ce qu’elle est actuellement», a illustré Alexis Roussel du Parti Pirate.

«Ces mesures ne seront prises que dans des cas extrêmes, et pas, comme on a pu l’entendre chez les opposants, pour quelqu’un qui regarde une vidéo de propagande ou même qui met un like à un contenu sur un réseau», a affirmé la cheffe du Département de justice et police.

Antifas et néonazis peuvent dormir tranquilles

«Cette loi est la dernière pièce du puzzle aux côtés de tous ses outils que nous avons», a pour sa part résumé André Duvillard, délégué du Réseau national de sécurité. Elle permettra d’agir dans la petite minorité des cas où les mesures actuelles ne suffisent pas. Mais ce ne sera pas celle qu’on va utiliser le plus souvent.» De plus, d’après le Conseil fédéral, cette loi n’a rien d’outrancier si on la compare aux mesures et aux législations prises dans certains autres pays européens, plus touchés par le terrorisme.