Coronavirus

Mesures d'urgence: Fribourg rajoute 9,5 millions

Les autorités fribourgeoises ont annoncé une seconde enveloppe, à destination notamment des plus démunis, pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie.

Après avoir injecté quelque 50 millions de francs pour les mesures urgentes en lien avec la crise sanitaire, Fribourg ajoute 9,5 millions. La nouvelle enveloppe servira notamment à aider la formation professionnelle, les plus démunis et l'économie de proximité.

Deuxième paquet

Le premier paquet de mesures de 50 millions de francs, annoncé le 6 avril, visait à soutenir les acteurs culturels, le tourisme, les médias, les entreprises, les indépendants et les jeunes entreprises. L'enveloppe supplémentaire de 9,5 millions comprend des aides aux plus démunis (environ 1 million), à la formation professionnelle (1,9 million), un soutien à l’économie de proximité (4,1 millions) et des mesures fiscales (2,5 millions).

Soutien à des bons d'achat

Afin de soutenir les plus démunis, le Conseil d’Etat veut aussi renforcer le partenariat avec les institutions et réseaux d’entraide. Le but est d’assurer une aide directe et l’orientation des personnes concernées vers les aides adéquates.