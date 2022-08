Sécheresse : Mesures de dernier recours pour sauver les troupeaux à l’alpage

L’hiver doux et l’été chaud et sec ont mis à l’épreuve les agriculteurs. Fribourg a demandé l’aide de l’armée pour l’approvisionnement en eau. Certains cantons ont autorisé une pâture anticipée de plus d’un mois.