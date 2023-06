Russie: Mesures de sécurité «sans précédent» pour l’accueil de Poutine

Le président russe Vladimir Poutine assiste à la cérémonie d’ouverture de la nouvelle section à péage de l’autoroute M-4 Don qui contourne la ville d’Aksai, via un lien vidéo au Kremlin à Moscou le 15 juin 2023.

La fondation Roskongress, qui organise ce Forum économique international de Saint-Pétersbourg, a notamment indiqué que la communication internet via les opérateurs mobiles serait bloquée vendredi. «Utilisez le wi-fi», a déclaré M. Peskov, en liant ces mesures à la menace d’attaques venues d’Ukraine.

Dans les bâtiments accueillant le forum, un grand nombre de chiens renifleurs patrouillaient et de longues files de véhicules se formaient dans l’attente d’être fouillés, selon un journal local, Fontanka. «C’est une pratique normale. L’ennemi agit effrontément et n’abandonne pas ses tentatives de causer des dégâts», a dit M. Peskov, ajoutant que dans ces conditions «il est très important de rester attentifs et mobilisés».