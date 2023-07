Canicule: Mesures «pas adaptées à la réalité» à la prison de Champ-Dollon

La prison de Champ-Dollon. TDG

«37 degrés en cellule et on leur donne des glaces? Si ça n’était pas aussi grave, j’aurais envie de dire que c’est un peu comique. Mais cela a un vrai impact sur la santé, l’humeur et l’estime de soi.» Une membre du collectif Parlons prisons, qui rassemble notamment des proches de détenus, s’insurge contre les mesures prises par l’Office cantonal de la détention (OCD) pour lutter contre la canicule à Champ-Dollon. Une problématique récurrente, liée à la vétusté des lieux, bâtis en 1977. Mais également à la surpopulation chronique de l’établissement: actuellement, entre 500 et 520 détenus sont enfermés à Champ-Dollon, indique Laurent Forestier, porte-parole de l’OCD. La prison a été conçue pour en accueillir 276. Par ailleurs, la potentielle destruction des lieux avant 2030, pour laisser place à de nouveaux établissements, rend l’idée de grands travaux superflue.

Fin juin dernier, l’OCD informait des mesures prises pour rafraîchir les détenus de la prison préventive. Entre autres, l’installation de ventilateurs dans les réfectoires, une glace à l’eau supplémentaire par jour, et des informations transmises aux détenus sur ce qu’ils peuvent faire pour se protéger. Ces mesures s’ajoutent à dix autres, notamment l’ouverture des portillons des cellules et la distribution d’un fruit quotidien en plus.

Réalité de la prison

Des actions qui ne correspondent pas à la réalité de la vie carcérale, déplore Parlons prisons. «Les frigos sont déjà complètement pleins, informe la militante, qui souhaite rester anonyme. Où peuvent-ils caser des récipients d’eau?» L’activiste critique le fait que les proches ne peuvent rien amener du tout aux détenus, contrairement aux règles en vigueur en pénitencier. «Nous ne pouvons pas donner de petits ventilateurs à nos proches, qui sont 23 heures sur 24 en cellule. Installer des ventilateurs dans le réfectoire est inutile. Et le clapet sur les fenêtres est tout petit, impossible de faire des courants d’air. Avec les grillages et les barreaux aux fenêtres, ça fait effet loupe.»

Filtres solaires et nouveau toit

De son côté, l’OCD affirme faire «le maximum pour mettre en œuvre toutes les mesures possibles, mais se heurte à des limites infrastructurelles». Laurent Forestier indique en outre que la pose d’un système de climatisation n’est pas envisageable. «Pour amener des solutions directement dans les cellules, il faudrait poser des installations fixes qui ne sont pas compatibles avec les enjeux sécuritaires d’un établissement pénitentiaire ou les capacités techniques du bâtiment.»

Des démarches sont pourtant entreprises par l’Office cantonal des bâtiments, responsable du bâti de l’État, auquel appartiennent les prisons. En 2024 et 2025, la toiture sera rénovée, «ce qui aura pour conséquence d’améliorer sensiblement la situation au dernier étage», explique le porte-parole. Des filtres de protection solaire sont testés sur les vitres et pourraient être installés partout. «À plus long terme, une solution de ventilation nocturne est envisagée, les études sont en cours», informe le communicant, ajoutant que «l’efficacité d’un tel système n’est toutefois pas encore garantie».

Maladies psychiques

Les grandes chaleurs ne semblent pas exacerber de conflits parmi les détenus, selon l’OCD. «Les demandes au service médical sont régulières», informe le docteur Laurent Gétaz, responsable d’unité du service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Mais elles ne le sont pas pour bagarres; la canicule, en plus de malaises, peut accentuer certaines maladies chroniques. «Une proportion importante de personnes vivant en détention souffre de maladies psychiques, et les fortes chaleurs peuvent en aggraver certains symptômes. Aussi, une bonne hydratation est indispensable afin d’optimiser l’efficacité des médicaments prescrits. Une attention spécifique est portée en consultation aux personnes souffrant de maladies psychiques afin de limiter l’apparition de celles-ci», expose le médecin.

Bois-Mermet, bâtiment centenaire La prison lausannoise de Bois-Mermet a été construite en 1905. Elle n’a donc pas non plus de climatisation moderne. Des mesures semblables à celles de Champ-Dollon y sont prises l’été, comme l’ouverture des guignardes des portes des cellules, la distribution d’eau ou la possibilité de prendre une gourde en promenade. Les détenus vaudois bénéficient en outre de crème solaire et de casquettes. «À la prison du Bois-Mermet, les impostes au sommet de l’atrium sont ouvertes pour laisser sortir l’air chaud et un grand ventilateur pousse l’air chaud depuis le rez-de-chaussée vers le haut de l’atrium, ajoute Marc Bertolazzi, responsable de la communication du Service pénitentiaire vaudois. Il y a aussi un brumisateur dans la cour de promenade ainsi qu’un robinet avec de l’eau fraîche.»

Libérer certains détenus