Vaud : Mesures pour canaliser l’accès routier aux zones de montagne

Le canton de Vaud prend des mesures pour canaliser, voire limiter l’accès à certains endroits des Préalpes et des Alpes vaudoises, ainsi que sur le Balcon du Jura.

Dès samedi, un concept de gestion du trafic est progressivement mis en place sur le Balcon du Jura puis dans les Alpes vaudoises, explique l’Etat-Major cantonal de conduite (EMCC). En cas de forte affluence, des axes pourraient être accessibles exclusivement à sens unique, afin de permettre le stationnement en des endroits dédiés et ainsi d’éviter le parking sauvage.

Apaiser et sécuriser le trafic

Certains axes pourraient être fermés à la circulation et le trafic dévié sur des itinéraires balisés. Sur les routes d’accès aux stations, des totems informatifs renseigneront sur la disponibilité des zones de stationnement et les éventuelles perturbations. En cas de surcharge et de très forte affluence, il est recommandé de renoncer au déplacement.