Suisse

Vers une interdiction des plastiques «oxo-dégradables»?

Le Conseil des États a notamment accepté une motion d’Isabelle Chevalley (PVL/VD) demandant l’interdiction de ces plastiques en Suisse. Il veut aussi une meilleure gestion des déchets.

Les plastiques «oxo-dégradables» devront être interdits en Suisse comme ils le seront prochainement dans l'Union européenne. Le Conseil des États a transmis mercredi plusieurs motions du National demandant une gestion des déchets plus respectueuse des ressources naturelles.

Les sénateurs ont soutenu tacitement la motion d’Isabelle Chevalley (PVL/VD) pour une interdiction des plastiques «oxo-dégradables». Ces plastiques, du fait de leur composition, se dégradent plus rapidement que les autres sous l’effet de la lumière et de la chaleur. Ils se transforment alors en microplastiques. L’UE a décidé d’interdire tous les plastiques «oxo» d’ici 2021. L’interdiction pourra être édictée en Suisse.

Lutte contre le littering

Le Conseil des États est aussi favorable à des mesures incitatives efficaces pour lutter contre l’abandon de déchets tels que plastiques, canettes d’aluminium, emballages ou mégots de cigarettes («littering»). Il a transmis tacitement au Conseil fédéral une motion de Jacques Bourgeois (PLR/FR) demandant une réglementation légale traitant de manière différenciée les problèmes des zones rurales et des zones urbaines.

Malgré les efforts entrepris, l’abandon de déchets sauvages est toujours plus important, a estimé le conseil. Le gouvernement est donc prié de prendre des mesures incitatives plus percutantes, d’autant plus que la situation diffère selon les régions.