Le Conseil fédéral a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour tenter d’endiguer la propagation du virus , comme la fermeture des bars et restaurants à 19h pour les cantons dont le taux de reproduction du Covid-19 est supérieur à 1. Des exceptions ont été décrétées pour le 24 et le 31 décembre, où ceux-ci pourront ouvrir jusqu’à 1h du matin.

Le CF a finalement renoncé à limiter les rassemblements à 5 personnes. Cela signifie que, à part si des cantons imposent des règles plus sévères, les fêtes de famille de fin d’année pourront se célébrer à 10. Il est par ailleurs recommandé, mais non imposé, de ne pas se réunir à plus de deux ménages. «Le message est assez simple, on doit continuer à vivre, au ralenti, mais les soirées doivent être réservées au cadre privé, à la maison, avec si possible très peu de contacts», a dit Alain Berset. La messe de minuit et les événements religieux jusqu'à 50 personnes sont eux toujours tolérés.