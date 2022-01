Football : Mesut Özil bientôt propriétaire de club?

Selon Bild, l’ancien joueur du Real Madrid et d’Arsenal, désormais à Fenerbahçe, souhaiterait acquérir le Corum FK, pensionnaire de troisième division turque.

Il n’y a pas que sur le terrain où Mesut Özil possède un coup d’avance. Le soyeux meneur de jeu allemand de 33 ans avance déjà ses pions pour son après-carrière. Présent dans l’univers des affaires (conseiller de l’entreprise Class 5 Global), de la mode (il possède sa propre marque de vêtements, M10 Streetwear) et du esport (via son équipe M10 eSports), il s’est mis à investir dans le capital de clubs.

D’après le quotidien allemand Bild, le joueur de Fenerbahçe, passé par le Real Madrid et Arsenal, souhaiterait acquérir le Corum FK (D3 turque). Dont le président Fatih Özcan, qui a récemment démissionné et cherche un successeur, a déclaré publiquement: «Un joueur de renommée mondiale de Turquie est intéressé par le rachat du club.» Bild affirme avoir eu la confirmation qu’il s’agit de Mesut Özil. Le champion du monde 2014 se serait immiscé dans ce dossier par l'entremise d’Irfan Can Kahveci, son partenaire à Fenerbahçe et originaire de Corum.