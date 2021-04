L’ancien joueur du Real Madrid et d’Arsenal n’en a visiblement pas assez puisqu’il s’est embarqué dans un nouveau projet extrasportif. Selon plusieurs sources, il fait partie d’un consortium en passe de racheter une partie du Club Necaxa, qui évolue en première division mexicaine. Outre Özil, l’actrice Eva Longoria , ainsi que le mannequin Kate Upton et son mari, le joueur de MLB Justin Verlander, font partie de ce groupe d’investisseurs.

Le club a précisé que cela n’engendrerait aucun changement d’identité ni de personnel: «Nous ne changerons pas de nom, ni de siège, ni de couleurs. Club Necaxa continuera d’opérer sous la même administration qui a pris les rênes en 2014, obtenu l’accession et consolidé l’équipe en première division. Aujourd’hui plus que jamais, nous réitérons notre engagement avec Aguascalientes ( ndlr: la ville où est situé le club ), nos sponsors et, surtout, avec nos fidèles et grands supporters.»