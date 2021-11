Couac – Mesvaccins.ch envoie des donnees non protegees a ses usagers

«Cette méthode est en contradiction avec les exigences les plus fondamentales d’une protection adéquate des données», critique vertement l’association SKS, dans un communiqué, mardi. En effet, les e-mails non cryptés, y compris les pièces jointes, peuvent être facilement interceptés et lus par un tiers, explique-t-elle. «Envoyer des données de santé aussi sensibles par le biais d’e-mails non sécurisés avec une pièce jointe suspecte relève de l’amateurisme et d’un manque de professionnalisme. Cela montre une fois de plus que la fondation se fiche de la protection des données et n’est pas du tout à la hauteur de sa tâche», se fâche Sara Stalder, responsable de la protection des consommateurs à la SKS.