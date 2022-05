Sécurité informatique : «mesvaccins.ch»: toutes les données seront finalement détruites

Le préposé fédéral à la protection des données demande la suppression de tout ce qui reste du site qui avait été mis hors ligne l’an dernier. L’OFSP se dit déçu.

Atteintes à la personnalité

«Les responsables des traitements des données n’ont pas été en mesure de trouver une solution. Le PFPDT doit ainsi partir du principe que tout traitement de données ultérieur entrainerait des atteintes à la personnalité», communique le service mardi. Dès lors, il a «recommandé la suppression de toutes les données» et de «renoncer à la vente prévue».

L’OFPS, qui mandatait la Fondation «mesvaccins.ch», a bien compris que c’en était fini. Dans la foulée de l’envoi du communiqué du préposé fédéral, il a également envoyé sa propre réaction et a dit «regretter la non-restitution des données».

Près de 300’000 personnes

«L’OFSP a multiplié les démarches pour trouver une solution», dit l’Office. Parmi elles, la création d’une nouvelle plateforme, qui doit d’ailleurs être créée disponible à la fin de l’année et intégrée au dossier électronique du patient, et qui aurait pu récupérer les données. «L’OFSP prend acte avec regret que les utilisatrices et utilisateurs ne récupéreront pas leurs données. Près de 300'000 personnes sont concernées», conclut-il.