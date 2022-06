métavers : Meta a visé juste avec son casque de réalité virtuelle

Les ventes de la seconde génération d’appareils Quest approcheraient les 15 millions d’unités.

La course aux métavers passe notamment par des casques de réalité virtuelle.

Le groupe de Mark Zuckerberg a marqué des points en vue d’une adoption massive de ses casques de réalité virtuelle. Selon les estimations du cabinet IDC, 14,8 millions d’exemplaires du modèle Meta Quest 2, alors connu sous le nom d’Oculus Quest 2 , ont trouvé preneur. «C’est le casque de réalité le plus populaire à ce jour», a tweeté un analyste d’IDC.

À titre de comparaison, Sony a officiellement vendu 20 millions d’unités de sa console PlayStation 5 et les ventes de consoles Xbox X et S de Microsoft estimées à plus de 14 millions.