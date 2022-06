Produit avorté : Meta abandonne son projet de montre connectée

Le groupe à la tête de Facebook aurait tiré un trait sur son projet de smartwatch équipée de deux caméras.

Meta aurait abandonné son projet de montre connectée . Le groupe, propriétaire de Facebook, Instagram ou encore WhatsApp, aurait informé cette semaine les ingénieurs chargés du projet «que l’appareil n’était plus sur la voie de la production», a appris Bloomberg . Connu sous le nom de code Milan, le produit était en développement depuis deux ans au sein de la division Reality Labs dédiée au métavers.

La montre connectée devait accompagner la sortie de futures lunettes de réalité augmentée prévues pour 2024. Mais selon le site The Information, Meta aurait aussi décidé de ne pas commercialiser ce produit «en raison de la réduction de budget pour sa division AR/VR et son Reality Labs». Connu sous le nom de code Nazare, l’accessoire serait par contre toujours en développement et pourrait servir de base pour une deuxième génération connue sous le nom de code Artemis.