Meta accuse une société d’espionner ses utilisateurs

La société Voyager Labs utilise les données des réseaux sociaux pour alimenter ses outils de prédiction de crimes. voyager labs

Meta a intenté une action en justice en Californie contre Voyager Labs pour lui interdire l’accès à Facebook et Instagram. Le groupe de Mark Zuckerberg a détaillé sur son blog les activités qu’il dit avoir découvertes en juillet 2022. Voyager Labs aurait notamment alimenté son logiciel de lutte préventive contre la criminalité à l’aide de données récupérées sur Facebook et Instagram - ainsi que sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Telegram – à l’aide de faux comptes sur ces différentes plateformes.

Selon la plainte relayée par le Guardian, Voyager a créé et exploité plus de 38’000 faux comptes Facebook pour collecter des informations auprès de plus de 600’000 utilisateurs, y compris des publications, des likes, des listes d’amis, des photos, des commentaires et des informations de groupes et de pages.

Les utilisateurs suivis de près occupaient des emplois dans une large palette de secteurs d’activité: organisations à but non lucratif, universités, organisations médiatiques, établissements de santé, forces armées américaines ou encore agences gouvernementales. «Certaines personnes concernées ne correspondent vraiment pas au type de profil criminel que Voyager essaie de vendre au cœur de sa collecte», a relevé Jessica Romero, directrice de l’application de la plate-forme et des litiges juridiques chez Meta.

La plainte ne cite pas les clients de Voyager qui a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, à Singapour et aux Émirats arabes unis. Mais elle souligne que la société a conçu son logiciel pour cacher sa présence et a vendu et cédé sous licence à des fins lucratives les données obtenues.

Le Guardian avait cependant révélé que la société s’était associée au département de police de Los Angeles (LAPD) en 2019 et elle avait affirmé qu’elle pouvait utiliser les informations des médias sociaux pour prédire qui pourrait commettre un futur crime. Le quotidien britannique n’a pas pu établir si la police de Los Angeles a finalement utilisé la fonctionnalité, mais mis en avant des e-mails d’agents la qualifiant de «grande fonction» et de «nécessaire».