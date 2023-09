Après le lancement des chaînes, WhatsApp arrive en bêta sur iPad

Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs, WhatsApp est l’une des apps de messagerie les plus populaires du monde.

Cette fois, cela devrait être la bonne. Après des années d’attente , les utilisateurs de WhatsApp souhaitant utiliser le service de messagerie dans une version spécifiquement adaptée pour iPad pourraient bientôt être satisfaits. En développement depuis plus de deux ans, l’app de WhatsApp pour les tablettes d’Apple est désormais disponible dans sa première version bêta publique. Elle est théoriquement disponible depuis la plateforme TestFlight d’Apple qui permet d’installer des versions préliminaires d’apps. Mais seules les personnes déjà enregistrées pourront installer cette version 23.19.1.71 de l’app. Il faudra donc encore un peu de patience pour disposer de la mouture finale accessible à tous les utilisateurs.

Fonctionnant en mode compagnon, l’app pour iPad doit d’abord être appairée avec la version sur iPhone ou sur un smartphone Android, rapporte le site spécialisé WaBetaInfo, qui partage une capture d’écran. Comme on peut le voir, compte tenu de la largeur, la version de WhatsApp pour iPad permet de rendre toujours visible la liste des conversations sur le côté gauche de l’écran.

Channels

Ce déploiement arrive après que Meta a annoncé la semaine dernière le lancement à grande échelle dans 150 pays de Channels, un nouveau produit disponible sur sa plateforme de messagerie WhatsApp et qui a aussi commencé à faire son apparition en Suisse ces derniers jours. Testé depuis le mois de juin , il permet dans le nouvel onglet «Actus», qui remplace «Statut», de consulter des publications d’utilisateurs, comme sur Facebook ou Twitter (aujourd’hui devenu X). Pour les régions où le produit a été lancé, il est désormais possible aux utilisateurs de WhatsApp de suivre un compte qui propose une chaîne (channel), puis de consulter les messages postés dans une rubrique distincte des communications ordinaires sur la plateforme.

À l’instar d’autres réseaux comme X ou Facebook, il est possible de réagir aux messages, avec des commentaires ou des émojis. Channels n’est pas non plus sans rappeler une fonctionnalité déjà disponible sur un autre réseau de messagerie, Telegram. Meta met en avant la confidentialité de Channels, aucun utilisateur de WhatsApp ne pouvant savoir quelles chaînes suit un autre compte. La plateforme permet aussi aux administrateurs d’une chaîne de refuser, sans justification, qu’un utilisateur suive le contenu qu’elle produit. La création d’une chaîne est, pour l’instant, limitée à certains utilisateurs, mais Meta prévoit d’ouvrir cette possibilité à tous les comptes «dans les mois à venir».