Données personnelles: Meta écope d’une amende record de 1,2 milliard en Europe

Meta doit aussi «suspendre tout transfert de données personnelles vers les États-Unis dans les cinq mois» suivant la notification de cette décision et devra se mettre en conformité avec le RGPD dans les six mois, a ajouté la DPC.

«Injustifiée» et «inutile»

Meta qualifie l’amende d’«injustifiée et inutile» et demandera en justice sa suspension, a immédiatement réagi le géant des réseaux sociaux, lundi. «Des milliers d’entreprises et d’organisations se reposent sur la possibilité de transférer des données entre l’UE et les États-Unis», et «il existe un conflit de droit fondamental entre les règles du gouvernement américain sur l’accès aux données et les droits européens en matière de confidentialité», poursuit le géant californien.